"Уральские авиалинии" выкупят 19 из 52 своих Airbus

Авиакомпания "Уральские авиалинии" готова выкупить 19 из 52 своих Airbus.

По словам гендиректора перевозчика Сергея Скуратова, планы по есть, сейчас сделка находится "в стадии решения", приводит "Интерфакс" его слова. США разрешили авиакомпании выкупить 19 самолетов, и Евросоюз. Для этих целей будут кредитные ресурсы России на много лет. Скуратов полагает, что решение будет в течение ближайших трех недель. Он также сообщил, что компания сделала заявку на приобретение в лизинг 38 самолетов МС-21.

Авиакомпания базируется в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково".