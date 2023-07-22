В Югре отменен введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

В Югре снят режим ЧС в лесах регионального характера и региональный уровень реагирования.

Соответствующее постановление сегодня подписала губернатор Наталья Комарова. Причина – стабилизация обстановки, сообщают власти Югры в своем официальном telegram-канале.

Напомним, режим ЧС был введен 8 июля. Причина – бушевавшие в округе лесные пожары. По состоянию на 15.00 8 июля, на территории автономного округа действовали 39 лесных пожаров на площади 9,1 тыс. га, пять ландшафтных – на площади 599 га.