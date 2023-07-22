22 Июля 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.ru

В Югре отменен введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

В Югре снят режим ЧС в лесах регионального характера и региональный уровень реагирования.

Соответствующее постановление сегодня подписала губернатор Наталья Комарова. Причина – стабилизация обстановки, сообщают власти Югры в своем официальном telegram-канале.

Напомним, режим ЧС был введен 8 июля. Причина – бушевавшие в округе лесные пожары. По состоянию на 15.00 8 июля, на территории автономного округа действовали 39 лесных пожаров на площади 9,1 тыс. га, пять ландшафтных – на площади 599 га.

Теги: Югра, ХМАО, лесные пожары, режим ЧС


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Ранее 07.07.2023 11:45 Мск В ХМАО могут ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

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