В Крыму из-за атаки беспилотника ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в результате атаки украинского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов.

Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения.

Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге. Власти рассчитывают, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки, написал Аксенов в своем telegram-канале.