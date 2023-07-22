22 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Валерий Горелых

В Екатеринбурге силовиками пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы остановить его

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД стрельбой по колесам остановили автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого пытался скрыться. Нарушитель ПДД с риском, как для себя, так и для других участников дорожного движения не подчинился законному требованию представителей МВД об остановке и пытался скрыться.

По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, около 4.20 22 июля во время несения службы наряд ДПС, проезжая мимо дома №51 по Малышева, увидели, как водитель встречной автомашины Porsche Cayenne проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Неоднократные требования полицейских о немедленной остановке лихач проигнорировал. Началось преследование, во время которого иномарка на высокой скорости совершала опасные маневры. К погоне подключились и другие наряды ОВД. В итоге машину заблокировали во дворе дома №43 по Блюхера. Но и после этого водитель продолжил попытки ретироваться, тараня служебные и гражданские машины.

Сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие. Сделав предупредительные выстрелы в воздух, они открыли огонь по колесам. Личность задержанного инспекторы ДПС уже установили. За рулем спортивного кроссовера находился ранее судимый Андрей Ш., 1977 г.р., уроженец Алапаевска. Его проверят на наличие или отсутствия в организме запрещенных веществ.

Водитель, пытавшийся сбежать от сотрудников ДПС в Екатеринбурге(2023)|Фото: Валерий Горелых

Механические повреждения получили три патрульных автомашины ДПС и шесть гражданских, включая иномарку подозреваемого. Точный материальный ущерб устанавливается. На все вопросы сотрудников полиции задержанный не отвечает, играет в молчанку, словно бывалый рецидивист. Его тело представляет из себя практически картинную галерею из-за количества имеющихся тату. Грудь мужчины "украшает" большое изображение в виде иконы, но поведение явно неподобающее человеку, живущему по религиозным канонам, сообщил Горелых. Ведется тщательное расследование. Составлены административные материалы по статьям "Невыполнение законных требований об остановке транспортного средства", "Невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции" "Проезд на запрещающий сигнал светофора".

Теги: Porsche Cayenne, ДПС, погоня


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