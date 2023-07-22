Гладков подтвердил атаку ВСУ на белгородское село кассетными боеприпасами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что по селу Журавлевка 21 июля выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО.

Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета – зафиксировано 10 выстрелов. По селу Щетиновка выпущено девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела.

Также противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, написал Гладков в своем telegram-канале.