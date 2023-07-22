22 Июля 2023
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Общество Тюменская область
Фото: Официальный telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

В тюменской деревне с опережением графика возводят школу

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что новую школу в деревне Овсянникова (Тобольский район) строят с опережением графика.

"Для местных жителей это долгожданное событие. В Овсянникова сегодня больше ста детей. И население постоянно увеличивается", - написал Моор в своем telegram-канале.

При этом старая школа – ровесница муниципалитета, в этом году она тоже отмечает вековой юбилей, классы тесные, библиотека – в коридоре, уточнил Моор.

"В новой будет просторно, уютно, большой спортзал и современное оборудование для учебы", - написал губернатор.

По программе замены деревянных школ к концу года власти планируют открыть в общей сложности пять учебных заведения в Тобольском, Вагайском и Упоровском районах, а в 2024 г. – еще четыре в Уватском, Ярковском и Вагайском районах.

"В Овсянникова дети переедут в новое здание уже в этом году. Уверен, им там точно понравится", - написал губернатор.

Школа в деревне Овсянникова(2023)|Фото: Официальный telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Напомним, весной стало известно, что заключен контракт на строительство школы в микрорайоне Березняковский в Тюмени. Образовательное учреждение построят по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

"Обещал решить этот вопрос на одной из своих "Прямых линий". Тогда же поручил заняться проектом. Несмотря на сложный бюджет, деньги нашли. Школа в Березняках будет!" - заявил Моор.

Школу на 1,1 тыс. мест построит АО "Тюменьтел". Работы должны быть завершены в июле 2025 г.

Теги: Деревня Овсянникова, школа, Александр Моор


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