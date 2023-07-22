В Кабардино-Балкарии столкнулись автобус и "КамАЗ", пострадали 12 человек

Около 8.00 на 472 км трассы "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии столкнулись автобус "Вольво", ехавший из Махачкалы в Ростов, и автомобиль "КамАЗ". По предварительной информации республиканского управления ГИБДД, 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

Движение на участке автодороги "Кавказ" с 471 км + 287 м по км 472 км +505 м перекрыто. Организован объезд через автомобильные дороги "Старый Черек – Черная Речка" и "Нарткала – Озрек – Хатуей".

Причина столкновения не названа.