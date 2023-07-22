В Кабардино-Балкарии столкнулись автобус и "КамАЗ", пострадали 12 человек

22 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Северо-Кавказский ФО
Фото: Управление ГИБДД по Кабардино-Балкарской республике

В Кабардино-Балкарии столкнулись автобус и "КамАЗ", пострадали 12 человек

Около 8.00 на 472 км трассы "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии столкнулись автобус "Вольво", ехавший из Махачкалы в Ростов, и автомобиль "КамАЗ". По предварительной информации республиканского управления ГИБДД, 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

Движение на участке автодороги "Кавказ" с 471 км + 287 м по км 472 км +505 м перекрыто. Организован объезд через автомобильные дороги "Старый Черек – Черная Речка" и "Нарткала – Озрек – Хатуей".

Причина столкновения не названа.

Авария на трассе "Кавказ" в КБР, в результате которой пострадали 12 человек(2023)|Фото: Управление ГИБДД по Кабардино-Балкарской республике

Авария на трассе "Кавказ" в КБР, в результате которой пострадали 12 человек(2023)|Фото: Управление ГИБДД по Кабардино-Балкарской республике

Теги: Кабардино-Балкария, КБР, авария, рейсовый автобус, "КамАЗ"


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети