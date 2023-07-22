Зеленский ведет процесс ополячивания Украины, - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что президент Украины Владимир Зеленский "ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти".

"На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооруженных солдат, готовых к оккупации Западной Украины. Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли – Восточные Кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны", - написал Володин в своем telegram-канале, уточнив, что Вашингтон и Брюссель продолжат вести конфликт до последнего украинца.

Напомним, ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу высказал мнение, что контратака российской армии на востоке Украины нанесет удар по ВСУ и остановит их наступление. По словам эксперта, если президент России Владимир Путин отдаст приказ стотысячной ударной группе российских военных контратаковать ВСУ на востоке, это нанесет удар по украинцам и остановит их наступление на линии соприкосновения.