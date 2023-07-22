Умер глава "ИКС холдинга" Черепенников

Умер предприниматель, глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников. Ему было 40 лет.

"С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушел из жизни глава "ИКС Холдинга", известный российский технологический предприниматель Антон Черепенников", - сообщает компания на своей странице "ВКонтакте".

Черепенников входил в совет директоров холдинга USM и оператора связи "Мегафон", был совладельцем и операционным директором "ЮэСэМ Телеком", пишет РБК. Кроме того, он профессионально занимался киберспортом, был многолетним владельцем клуба Virtus.pro и основателем киберспортивного холдинга ESforce.