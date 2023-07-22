22 Июля 2023
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Происшествия Южный ФО
Фото: МЧС РФ

В Ростовской области горит склад макулатуры, площадь возгорания - 2,5 тысячи "квадратов"

В МЧС отчитались о ликвидировали открытое горение на складе макулатуры в Ростовской области.

Пожарные не допустили распространения огня на соседние здания, сообщает МЧС в своем telegram-канале. Идет проливка и разборка конструкций.

Ранее министерство сообщило о том, что в Аксае на открытой территории горела макулатура на площади в 2,5 тыс. "квадратов". По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении огня участвовал вертолет Ми-8 – за 13 подлетов он сбросил 39 т воды.

Пожар в Аксае (Ростовская область) на складе макулатуры(2023)|Фото: МЧС РФ

Пожар в Аксае (Ростовская область) на складе макулатуры(2023)|Фото: МЧС РФ

Теги: Пожар, Аксай, Ростовская область, склад, макулатура


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