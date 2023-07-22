В НАТО предрекли остановку армией России наступления ВСУ

Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive высказал мнение, что контратака российской армии на востоке Украины нанесет удар по ВСУ и остановит их наступление.

Атламазоглу сообщил, что с начала июня ВСУ начали широкомасштабное контрнаступление в Донбассе и на юге Украины. В ответ на это российские войска организовали мощную и масштабную оборону, которая замедлила продвижение украинских бригад, оснащенных западным оружием, пишет РИА Новости. По словам эксперта, если президент России Владимир Путин отдаст приказ стотысячной ударной группе российских военных контратаковать ВСУ на востоке, это нанесет удар по украинцам и остановит их наступление на линии соприкосновения.

Напомним, ранее Атламазоглу высказался о том, что ВСУ до сих пор не могут добиться прорыва в ходе контрнаступления. По его словам, украинцы отчаянно пытаются прорвать российские линии обороны и отрезать сухопутный коридор в Крым, но не добиваются успеха, так как обширные минные поля и оборонительные укрепления продолжают сдерживать их наступление. Прогресс идет медленно, поскольку российские военные оказывают упорное сопротивление.