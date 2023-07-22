Россия и Китай провели совместные военно-морское учение "Север/Взаимодействие – 2023"

В Минобороны России отчитались о том, что во время российско-китайского военно-морского учения "Север/Взаимодействие – 2023" отработаны задачи по совместному конвоированию судов и вытеснению корабля-нарушителя из района, закрытого для плавания.

Моряки двух стран в рамках отработки действий по обеспечению безопасности судоходства в удаленных районах Мирового океана решали задачи морского и воздушного конвоирования кораблей и судов. Отработаны вопросы организации надежной противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны совместного отряда. В ходе учения по вытеснению условного корабля-нарушителя из района, закрытого для плавания, моряки России и Китая совместно тренировались реализовывать комплекс стандартных мероприятий, направленных на принуждение корабля покинуть запретный район.

Условный корабль-нарушитель, в роли которого выступил корвет "Гремящий", шел на сближение с ордером кораблей, не выполняя требований сбавить скорость и изменить курс. После безуспешных попыток связаться с нарушителем по международным каналам связи, в его сторону были выпущены предупредительные сигнальные ракеты, а затем, расчет пулемета "Утес" выполнил предупредительную стрельбу по курсу движения корабля-нарушителя. Также к кораблю был направлен палубный вертолет Ка-27. После предпринятых активных действий корабль-нарушитель сбросил скорость и был заблокирован большим противолодочным кораблем "Адмирал Трибуц" и сторожевым кораблем "Жичжао" для выяснения национальной принадлежности и проведения досмотра нарушителя.