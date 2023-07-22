Россия и Китай провели совместные военно-морское учение "Север/Взаимодействие – 2023"

22 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Армия и ВПК В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Россия и Китай провели совместные военно-морское учение "Север/Взаимодействие – 2023"

В Минобороны России отчитались о том, что во время российско-китайского военно-морского учения "Север/Взаимодействие – 2023" отработаны задачи по совместному конвоированию судов и вытеснению корабля-нарушителя из района, закрытого для плавания.

Моряки двух стран в рамках отработки действий по обеспечению безопасности судоходства в удаленных районах Мирового океана решали задачи морского и воздушного конвоирования кораблей и судов. Отработаны вопросы организации надежной противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны совместного отряда. В ходе учения по вытеснению условного корабля-нарушителя из района, закрытого для плавания, моряки России и Китая совместно тренировались реализовывать комплекс стандартных мероприятий, направленных на принуждение корабля покинуть запретный район.

Условный корабль-нарушитель, в роли которого выступил корвет "Гремящий", шел на сближение с ордером кораблей, не выполняя требований сбавить скорость и изменить курс. После безуспешных попыток связаться с нарушителем по международным каналам связи, в его сторону были выпущены предупредительные сигнальные ракеты, а затем, расчет пулемета "Утес" выполнил предупредительную стрельбу по курсу движения корабля-нарушителя. Также к кораблю был направлен палубный вертолет Ка-27. После предпринятых активных действий корабль-нарушитель сбросил скорость и был заблокирован большим противолодочным кораблем "Адмирал Трибуц" и сторожевым кораблем "Жичжао" для выяснения национальной принадлежности и проведения досмотра нарушителя.

Теги: Россия, Китай, учения, Минобороны РФ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети