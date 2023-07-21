Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью Украины, которая должна быть нейтрализована

Президент Украины Владимир Зеленский на Аспеновском форуме по безопасности назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.

"Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", - приводят его слова РИА Новости.

Он также назвал целью Украины полное возвращение Крыма, который в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума.

Напомним, удар по Крымскому мосту был нанесен в ночь на 17 июля, в результате атаки погибли два человека, 14-летняя девушка попала в больницу. Был поврежден один пролет автомобильного моста, власти намерены полностью восстановить его к концу осени. СКР возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Устанавливаются причастные к организации теракта из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований.