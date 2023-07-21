Полянский назвал условия возвращения России к зерновой сделке

21 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика В России В бывшем СССР За рубежом Украина ДНР и ЛНР Москва
Фото: Elena Larina / Shutterstock.com

Полянский назвал условия возвращения России к зерновой сделке

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что Россия вернется в зерновую сделку при выполнении странами Запада семи ее требований, сообщает ТАСС.

Первое требование - реальный, а не умозрительный  вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе - должны быть сняты  все препятствия для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений, в том числе подключение их к международной банковской системе расчетов SWIFT.

Третье требование: в Россию должны возобновить поставки запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений, поскольку их стоимость выросла на 40%. Четвертым требованием Полянский назвал решение вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия. Должна быть обеспечена вся логистика продовольственных поставок.
Пятое требование заключается в обеспечении условий для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти - Одесса.

Шестое требование состоит в разблокировке российских активов, связанных с сельхозотраслью, и заключительное, седьмое - в восстановлении изначального гуманитарного характера зерновой сделки. Она должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче.

"Как только все эти условия будут выполнены, мы незамедлительно вернемся в зерновую сделку. Именно их выполнение станет вкладом западных государств в обеспечение международной продовольственной безопасности", - подытожил Полянский. 

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки. 17 мая 2023 г. зерновая сделка продлена на два месяца.

В середине июля президент России Владимир Путин заявил, что РФ может выйти из зерновой сделки из-за нарушения обещаний со стороны западных стран. По его словам, РФ снова вернется к участию в сделке, как только обещанные в отношении нее условия будут выполнены.

Теги: зерновая сделка, санкции, условия, Дмитрий Полянский


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети