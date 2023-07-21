Полянский назвал условия возвращения России к зерновой сделке

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что Россия вернется в зерновую сделку при выполнении странами Запада семи ее требований, сообщает ТАСС.

Первое требование - реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе - должны быть сняты все препятствия для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений, в том числе подключение их к международной банковской системе расчетов SWIFT.

Третье требование: в Россию должны возобновить поставки запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений, поскольку их стоимость выросла на 40%. Четвертым требованием Полянский назвал решение вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия. Должна быть обеспечена вся логистика продовольственных поставок.

Пятое требование заключается в обеспечении условий для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти - Одесса.

Шестое требование состоит в разблокировке российских активов, связанных с сельхозотраслью, и заключительное, седьмое - в восстановлении изначального гуманитарного характера зерновой сделки. Она должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче.

"Как только все эти условия будут выполнены, мы незамедлительно вернемся в зерновую сделку. Именно их выполнение станет вкладом западных государств в обеспечение международной продовольственной безопасности", - подытожил Полянский.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки. 17 мая 2023 г. зерновая сделка продлена на два месяца.

В середине июля президент России Владимир Путин заявил, что РФ может выйти из зерновой сделки из-за нарушения обещаний со стороны западных стран. По его словам, РФ снова вернется к участию в сделке, как только обещанные в отношении нее условия будут выполнены.