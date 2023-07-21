Эрдоган обсудил с Зеленским зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудил с Владимиром Зеленским детали по продлению действия зерновой сделки, сообщают РИА Новости.

Разговор состоялся по инициативе Зеленского.

"Лидеры подробно обсудили в деталях вопрос о продлении действия соглашения о черноморском зерновом коридоре. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает активные усилия для того, чтобы воцарился мир", - сообщает издание.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки. 17 мая 2023 г. зерновая сделка продлена на два месяца.

В середине июля президент России Владимир Путин заявил, что РФ может выйти из зерновой сделки из-за нарушения обещаний со стороны западных стран. По его словам, РФ снова вернется к участию в сделке, как только обещанные в отношении нее условия будут выполнены.