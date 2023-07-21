В МИД РФ осудили Канаду и США за введение антироссийских санкций

В российском МИД РФ осудили антироссийские санкции США и Канады, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, очередная санкционная "волна", инициированная Вашингтоном и его верным вассалом в лице Оттавы, как нельзя лучше свидетельствует о бессилии администрации Джо Байдена и правящего в Канаде режима премьера Джастина Трюдо в достижении декларируемой ими цели обрушить российскую экономику и нанести России "стратегическое поражение".

Захарова заявила, что поэтому власти этих стран включают в "черные списки" предприятия военно-промышленного комплекса, телекоммуникационные компании и финансовые институты, а также неугодных бизнесменов и даже деятелей культуры чуть ли не поголовно. Захарова также предположила, что санкционные списки формируются по телефонным справочникам.

"Вновь отличилась официальная Оттава, которая традиционно пытается бежать впереди американского "старшего брата", выслуживаясь перед ним и укробандеровскими элементами внутри страны. В духе пресловутой "культуры отмены" целому ряду российских актёров и популярных певцов, а также музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину и режиссеру Никите Михалкову въезд в Канаду отныне закрыт. То, что задающие тон за океаном русофобы во власти судорожно и бездумно размахивают санкционной "дубиной", будучи не в состоянии помешать развитию России и повлиять на специальную военную операцию, лишний раз подтверждает правильность нашего курса на укрепление политического и экономического суверенитета, включая уход от доллара и финансово-промышленную самодостаточность, обеспечение в полной мере обороноспособности и национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Мария Захарова заявила, что враждебные действия не останутся без ответа и санкции ударят по самому "коллективному Западу".