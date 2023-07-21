21 Июля 2023
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Политика Астраханская область
Фото: Накануне.ru

На автомобильном пункте пропуска Караузек в Астраханской области обустроят парковки и санитарно-гигиенические зоны

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поставил задачу обустроить парковки и санитарно-гигиенические зоны на пункте пропуска Караузек. Поручение было озвучено в ходе совещания по пограничной политике.

Также предстоит установить административно-бытовой комплекс для сотрудников пограничного управления и помещение для служебных животных. По данным пограничного управления, размещение должностных лиц в комплексе модульного типа позволит освободить территории в пункте пропуска. Схема проекта уже разработана.

заседание(2023)|Фото: astrobl.ru

«Остановка вблизи пункта пропуска остаётся посредственной: люди вынуждены приспосабливаться и самостоятельно организовывать себе минимальные условия пребывания на местности», – пояснил начальник отдела пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области Георгий Кванталиани.

Предполагается, что на объект строители выйдут уже в конце текущего года после завершения проектирования. По данным руководства «Росгранстрой», пункт пропуска Караузек нуждается не просто в реконструкции. Здесь начнётся фактически новое строительство инфраструктуры, которое завершится в конце следующего года.

«2024 год у нас отмечен, как итоговый срок сдачи объекта. Прошу на контроле держать сроки исполнения. Тем более, что необходимые денежные средства уже выделены», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Сегодня пропускная способность объекта – около двух тысяч человек и 750 транспортных средств в сутки. После реконструкции показатели планируется увеличить в 3,5 раза. Для этого здесь проведут работы по расширению участков подъездных дорог. Это также необходимо в связи со скорым возобновлением работы пропускного пункта «Верхний Ларс» на границе с Грузией и увеличением грузопотока по МТК «Север – Юг».

Важно, что несмотря на увеличение выделенных полос для грузового транспорта, безопасность на пункте пропуска сохранится на должном уровне.

Теги: атомобильный пункт пропуска, караузек, граница, игорь бабушкин


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