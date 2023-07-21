Стрелков арестован по делу о публичных призывах к экстремизму

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) арестован до 18 сентября по решению Мещанского суда Москвы.

Стрелкову предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 ч.2). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Следствие запросило меру пресечения, связанную с лишением свободы, поскольку он "обладает навыками конспирации и противодействия". Суд поддержал ходатайство и согласился арестовать Стрелкова на два месяца.

Ранее стало известно о задержании Стрелкова в Москве. РБК со ссылкой на неназванные источники сообщало, что поводом для возбуждения уголовного дела об экстремизме стало заявление бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".