Более 52% астраханцев занимаются физкультурой и спортом

Сегодня состоялось заседание совета при губернаторе Астраханской области по физической культуре и спорту. Участники обсудили, как в регионе популяризируется и развивается массовый спорт.

Губернатор Игорь Бабушкин напомнил, что президент Российской Федерации поставил задачу – достичь к 2024 году уровня регулярно занимающихся физкультурой и спортом в 55%.

«У нас уже есть успехи. Так, в прошлом году этот показатель по региону составил 52%. Астраханцы стали активнее сдавать нормативы ГТО, и это позволило нам подняться до 16 места по стране», – отметил глава региона.

Министр физической культуры и спорта Нина Ивашкина доложила, что по итогам 2022 года в лидерах по направлению развития и популяризации массового спорта оказались г. Астрахань, Ахтубинский и Приволжский районы.

В регионе с 2020 года на общественных началах создано 112 спортивных клубов по месту жительства и работы астраханцев. К 2024 году область в соответствии с поручениями президента России должна завершить формирование школьных спортивных клубов (ШСК). По словам Нины Ивашкиной, заявки на их создание подали все 257 школ региона, в Едином Всероссийском реестре зарегистрировались 186, остальные заявления сейчас рассматривают.

В качестве одного из позитивных примеров работы ШСК Нина Ивашкина привела клуб «Началово» Приволжской СОШ №1. 17 июля ребята стали победителями Всероссийского этапа Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч».

Глава Наримановского района Игорь Редькин рассказал о реализации на территории муниципалитета регионального проекта «Дворовый тренер». В его рамках профессиональные тренеры занимаются с гражданами старше 25 лет. Сегодня работа организована в г. Нариманов, сёлах Линейное, Рассвет, Волжское, посёлке Прикаспийский. Охвачены более 700 человек. Тренировки проходят в вечернее время на открытом воздухе, присоединиться к ним может каждый.

В Приволжском районе занятию физкультурой и спортом всех возрастных категорий уделяется постоянное внимание. Для жителей построены 3 ФОКа, столько же центров ГТО, 18 открытых спортивных площадок, 6 футбольных полей, 3 площадки для волейбола, 4 – для баскетбола. Результат – спортсмены Приволжского района третий год становятся победителями региональных этапов «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр».

Также в преддверии Дня физкультурника губернатор вручил почетные грамоты и благодарственные письма тренерам и свидетельства о присвоении звания «Мастер спорта России» астраханским спортсменам.