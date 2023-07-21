Гроссмейстер Ян Непомнящий не хочет менять гражданство, но и выступать за сборную не хочет

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, что он не хочет менять спортивное гражданство, но и играть за сборную страны сейчас тоже не собирается.

"Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией", - цитирует спортсмена РБК.

Непомнящий отметил, что ему не нравятся комментарии Федерации шахмат России после смены гражданства некоторых спортсменов.

"Уходят как суперзвезды, как Саша Костенюк, так и молодые таланты: Сарана, Предке, Алексеенко — у всех огромный потенциал. Это очень грустно. Мне кажется, вместо точки получилась жирная клякса. И очень неприятно читать официальные комментарии от представителей федерации, мол, ха-ха, да это не потеря. Да, некоторые из этих ребят — это даже не первая сборная, но общий негативный фон заметен", - заключил шахматист.