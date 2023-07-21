В Челябинске 10% проб питьевой воды не соответствуют нормативам по санитарно-химическим показателям

В Челябинске 10,6% проб питьевой воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За январь-июнь 2023 года из распределительной сети городского водопровода было исследовано 274 пробы питьевой воды, 29 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (10,6%), пять пробы по микробиологическим показателям (1,8%).

Из 32 проб горячей воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям семь проб, одна проба не соответствовала по микробиологическим показателям.