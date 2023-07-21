Как оживает архитектура. В Екатеринбурге представили приложение АR EKB300

В Екатеринбурге презентовали приложение дополненной реальности АR EKB300, которое прямо на экранах телефонов оживит знаковые архитектурные сооружения уральской столицы. По словам основателя и руководителя студии инновационного дизайна и 3D-меппинга ILLUMINARIUM3000 Юрия Пелина, это первое новое российское приложение дополненной реальности.

"Мы превзошли все собственные ожидания. Скетчи были созданы для того, чтобы представить те или иные эффекты дополненной реальности: здесь объекты, которыми гордится город, объекты, которые так или иначе являются историческим достоянием Екатеринбурга. Каждый объект несет свою историю, свое направление, свой характер, и мы постарались с большой командой талантливых дизайнеров раскрыть эти потенциалы и выразить их непосредственно в графике", - рассказал Пелин.





При скачивании приложения каждый из пользователей сможет ознакомиться с инструкцией. Кроме эффектов при наведении на здание, хозяин девайса сможет перейти по информационной ссылке и прочитать уже более развернутую информацию про каждый из объектов.

"Приложение действует на 15 объектах, что позволит гостям и жителям города путешествовать по всему городу и также соприкасаться с дополненной реальностью. Приложение будет работать очень долго, я не говорю даже о двух-трех годах - гораздо дольше", - добавил дизайнер.

Сегодня Пелин также презентовал часть светового шоу на фасаде администрации Екатеринбурга. Каждый из проектов приурочен к празднованию 300-летнего юбилея столицы Урала.