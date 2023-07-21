Прикамцы утверждают, что якобы школьницу из Октябрьского сожгли заживо трое

В интернете создали петицию с требованием наказать виновников в гибели 16-летней школьницы из поселка Октябрьский Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Автор петиции сообщает, что пострадавшая в момент смерти якобы была в сознании и успела назвать своих обидчиков - троих молодых людей.

"Местные жители уверены: нападавших все же было трое, один человек не мог совершить такое зверство. При этом отец задержанного много лет работал в полиции, мать — в структуре ГУФСИН. Местные считают, что обвинение одного человека позволит избежать утяжеления статьи — за совершение преступления группой лиц положен больший срок. Мы просим обратить внимание на это вопиющее зверство, в обязательном порядке задержать и допросить всех молодых людей, которых назвала Ярослава, и наказать виновных по всей строгости закона", - говорится в тексте петиции.

В настоящий момент ее подписали 65,9 тыс. человек.

Напомним, подозреваемым в нападении является подросток, учащийся с девушкой в параллельном классе. Сейчас он находится в СИЗО.

По версии следствия, в ночь на 8 июля девушка по приглашению обвиняемого пришла к нему домой, когда дома никого не было. Обвиняемый облил ее горючей жидкостью и поджег. Девушку госпитализировали с обширными ожогами. 18 июля она скончалась. Расследование уголовного дела передано в отдел особо важных дел следственного управления. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее Telegram-канал Mash сообщил шокирующие подробности инцидента - якобы перед поджогом девушка была изнасилована. После надругательства подросток оставил девочку умирать на железнодорожных путях. Ее увидел машинист проезжающего мимо поезда, вызвал полицию и скорую.

В СКР не сообщают о том, что жертва была подвергнута насилию. Дело было возбуждено по статье "покушение на убийство с особой жестокостью".