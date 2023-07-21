21 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В день 300-летия Екатеринбурга пройдут торжественные открытия сразу нескольких долгожданных объектов

В Екатеринбурге к 300-летнему юбилею торжественно откроют сразу несколько долгожданных и знаковых для горожан объектов. О них градоначальник Алексей Орлов рассказал во время пресс-конференции, посвященной празднованию Дня города.

Первая на очереди - презентация нового фонтана в Историческом сквере - подарка от "Сбера". Ранее ходил слух, что в открытии примет участие музыкант Денис Мацуев, однако мэр заверил, что артист выступит на открытии Летней эстрады в парке Маяковского днем ранее, а если и придет на презентацию фонтана - то только как зритель.

Следующим идет уже упомянутая Летняя эстрада в ЦПКиО - долгожданный объект, который 30 лет не эксплуатировался. Только два года назад город нашел возможность привести его в порядок.

Третий объект располагается в Академическом - это музыкальная школа и второе учреждение дополнительного образования в самом молодом административном районе. Примерно в этот же период глава города планирует открыть школу №40 на Мичурина. Благодаря оперативной работе подрядчика, учреждение будет сдано на год раньше и примет первых учеников уже 1 сентября.

Теги: 300-летие, фонтан, Екатеринбург


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