Набиуллина не исключает дальнейшего роста ключевой ставки

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина объяснила сегодняшнее резкое повышение ключевой ставки до 8,5%.

"За последние месяцы произошли важные изменения в экономике. Первое — завершение восстановительной фазы экономического роста, активизация потребительского спроса и обострение дефицита рабочей силы. Второе — ускорение текущих темпов инфляции, в том числе и ее устойчивых компонентов. Третье — ослабление рубля и четвертое — повышение инфляционных ожиданий", - сказала глава ЦБ журналистам.

Она добавила: "Нынешнего повышения ключевой ставки ЦБ РФ может быть достаточно, но более вероятно, что потребуется дополнительное ужесточение",

Глава регулятора, который не желает влиять на курс рубля, отметила, что недавнее ослабление национальной валюты еще не полностью перенеслось в цены, можно ожидать и вторичных эффектов.

"Основной фактор снижения рубля за последнее время - это снижение экспорта и рост импорта. Обычно ослабление курса приводит к сокращению спроса на импорт, но пока этого не происходит", - говорит Набиуллина.