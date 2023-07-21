Парковку в центре Екатеринбурга закроют до 1 сентября

Площадь 1905 Года в центре Екатеринбурга будет закрыта для парковки автомобильного транспорта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, ограничения продлятся с 24 июля до 1 сентября 2023 года. Они связаны с подготовкой и проведением V Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмофест". В администрации обещают, что специалисты приступят к монтажу площадки уже на следующей неделе.

Организаторы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест" пройдет с 12 по 20 августа. Он будет посвящен 300-летию основания уральской столицы.