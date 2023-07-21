21 Июля 2023
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Фото: видеообращение Путина, скриншот трансляции

Владимира Путина пригласили на празднование 300-летия Екатеринбурга

Президента России Владимира Путина пригласили на празднование 300-летия Екатеринбурга. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава города Алексей Орлов.

По его словам, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже разослал приглашения высокопоставленным чиновникам, в числе которых и глава государства.

"Это все-таки 300 лет городу, который играет очень серьезную роль в экономике нашей страны, культурной и спортивной жизни. Кто из них примет приглашение - сейчас дорабатываем. Но федеральные руководители будут, учитывая, что у нас 20-го числа открываются Международный фестиваль университетского спорта, подготовку к которому курирует Дмитрий Чернышенко. В любом случае, мы ожидаем из федеральных топ-руководителей очень серьезный уровень.

Пригласили всех, включая руководителей государства. Ожидаем, работаем с администрацией президента и правительством Российской Федерации", - добавил Орлов.

Напомним, столица Урала празднует свое 300-летие с 19 по 20 августа, однако праздновать город начнет буквально с первых дней августа.

Теги: Екатеринбург, Путин, 300-летие


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