Уволенного за плохое восстановление Шебекино вице-губернатора Белгородской области задержали

В Белгородской области задержан бывший вице-губернатор региона Константин Полежаев, отвечавший за ЖКХ. Baza сообщает, что экс-чиновнику могут вменить получение взятки в особо крупном размере.

В начале июля об увольнении своего заместителя сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Причиной стало систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.

Шебекино и Новая Таволжанка – наиболее страдающие от обстрелов с украинской территории населенные пункты. Значительная часть населения эвакуировалась.