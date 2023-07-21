21 Июля 2023
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Фото: пресс-служба Ночи музыки / Анна Малгина

Глава Екатеринбурга назвал хедлайнеров 300-летия столицы Урала

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на сегодняшней конференции назвал список хедлайнеров, приглашенных на 300-летний юбилей уральской столицы.
  • 12 августа на Дне строителя в Историческом сквере выступят Леонид Агутин и REFLEX;
  • 16 августа балет-команда Todes;
  • 17 августа на финале "Мисс Екатеринбург" выступят группа Банд’Эрос и ведущий Дмитрий Хрусталев;
  • 18 августа в День детского творчества приедет Тутта Ларсен со своей дочерью;

19 августа концерты пройдут сразу на нескольких площадках:

  • с гала-шоу в Историческом сквере выступит Александр Новиков;
  • в парке Маяковского ожидаются выступления "Агаты Кристи", Вячеслава Бутусова, группы Евгения Горенбурга "ТОП", "Урфин Джюс" и Александра Пантыкина, группы "Чайф" и Насти Полевой;
  • возле КРК "Уралец" для екатеринбуржцев выступят Niletto и Клава Кока;
  • во Дворце молодежи - Звонкий;
  • на Октябрьской площади - Milana Star;
  • в ТЦ VEER Mall - хор Турецкого;
  • в парке "Южный" - группа "Пелагея";
  • на проспекте Ленина - "Дискотека Авария"

Теги: хедлайнер, Екатеринбург, 300-летие


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