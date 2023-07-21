Глава Екатеринбурга назвал хедлайнеров 300-летия столицы Урала
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на сегодняшней конференции назвал список хедлайнеров, приглашенных на 300-летний юбилей уральской столицы.
- 12 августа на Дне строителя в Историческом сквере выступят Леонид Агутин и REFLEX;
- 16 августа балет-команда Todes;
- 17 августа на финале "Мисс Екатеринбург" выступят группа Банд’Эрос и ведущий Дмитрий Хрусталев;
- 18 августа в День детского творчества приедет Тутта Ларсен со своей дочерью;
19 августа концерты пройдут сразу на нескольких площадках:
- с гала-шоу в Историческом сквере выступит Александр Новиков;
- в парке Маяковского ожидаются выступления "Агаты Кристи", Вячеслава Бутусова, группы Евгения Горенбурга "ТОП", "Урфин Джюс" и Александра Пантыкина, группы "Чайф" и Насти Полевой;
- возле КРК "Уралец" для екатеринбуржцев выступят Niletto и Клава Кока;
- во Дворце молодежи - Звонкий;
- на Октябрьской площади - Milana Star;
- в ТЦ VEER Mall - хор Турецкого;
- в парке "Южный" - группа "Пелагея";
- на проспекте Ленина - "Дискотека Авария"