Обвинение запросило 18 лет колонии для основателя компании Group-IB Ильи Сачкова

Обвинение запросило в Мосгорсуде 18 лет колонии для основателя компании Group-IB Ильи Сачкова.

Сачков стал обвиняемым в деле о госизмене. Детали его неизвестны, поскольку рассматривалось и расследовалось оно в закрытом порядке.

Оглашение приговора назначено на 26 июля.

Адвокат Сачкова Сергей Афанасьев заявил РБК, что процесс прошел в "спринтерском" темпе, рассмотрели уголовное дело за 10 рабочих дней.

"Защита настаивала на оправдании. Полагаю, что единственно возможный приговор по данному уголовному делу — это оправдательный", - сказал защитник бизнесмена.

Сачков был задержан в 2021 году. Через своих адвокатов он сообщил, что обвинение не связано с деятельностью его компании по кибербезопасности Group-IB. Также стало известно, что Сачков в 2020-м году записал видеообращение, которое разослал своим друзьям и близким на случай ареста или смерти. В этом видео он сообщает, что замечал слежку за собой.