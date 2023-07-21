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Фото: Накануне.ru

Все кандидаты в губернаторы Тюменской области сдали документы для регистрации

Все выдвинутые кандидаты на должность губернатора Тюменской области представили в областной избирком документы для регистрации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Избирательной комиссии региона.

Документы сдали депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников, выдвинутый ЛДПР и кандидат от "Справедливой России - Патриоты - За правду" Владимир Пискайкин. В числе документов - подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований.

Парламентарии предложили свои кандидатуры в Совет Федерации.

Денис Садовников предлагает кандидатуры: помощника депутата Тюменской областной думы Евгения Данникова, консультанта депутатской фракции заксобрания Ямала Андрей Кузнецов, депутата Тюменской областной думы Глеба Трубина.

Пискайкин предлагает в список сенаторов помощника депутата Госдумы Аркадия Либермана, индивидуального предпринимателя Сергея Морева, помощника депутата Тюменской областной думы Георгия Эргемлидзе.

Ранее документы сдали действующий губернатор Тюменской области Александр Моор и кандидат от КПРФ, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко.

Теги: Денис Садовников, Владимир Пискайкин, выборы, губернатор


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.07.2023 09:59 Мск Моор и Левченко сдали документы для регистрации на выборах губернатора

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