Прокуратура запросила 12 лет и 20 лет колонии для матери и ее сожителя за убийство дочери

В Челябинском областном суде состоялись прения сторон по уголовному делу об убийстве 18-летней девушки матерью и ее сожителем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Государственный обвинитель просит назначить женщине 12 лет колонии общего режима, а ее сожителю – 20 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, в Челябинске 31 июля прошлого года в частном доме обвиняемый на почве личных неприязненных отношений задушил девушку руками и проводом. Во время убийства мать держала руки дочери, чтобы она не сопротивлялась. После этого они спрятали труп в мусорном контейнере.