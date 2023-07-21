21 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Baza: Стрелкова задержали сотрудники ФСБ

Точной информации о местонахождении и статусе Игоря Стрелкова (Гиркина) нет ни у его близких, ни у адвоката, ни у источников СМИ. Telegram-канал Baza пишет, что, по предварительным данным, экс-министр обороны ДНР был задержан сотрудниками ФСБ, его увезли на допрос.

Жена Стрелкова ранее написала в его канале, что мужа забрали сотрудники Следственного комитета. Впрочем, она добавила, что это все со слов консьержа, ее самой дома не было.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов сказал Telegram-каналу BRIEF, что, по предварительным данным, речь идет об уголовном деле по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). "Мы не видели пока материалов дела, но со слов тех, кто руководил задержанием, дело возбуждено по статье 282. Не исключаю, что суд по мере пресечения будет сегодня и что это будет Басманный суд", — сказал Молохов.

Теги: игорь стрелков, задержание, уголовное дело


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Ранее 21.07.2023 13:52 Мск Игоря Стрелкова задержали по делу об экстремизме

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