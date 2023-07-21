21 Июля 2023
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Фото: скриншот видео с сайта Екатеринбург.рф

Хозяйка Медной горы показала часть светового шоу на фасаде мэрии к 300-летию Екатеринбурга

Жителям Екатеринбурга показали, как будет выглядеть световое шоу на фасаде здания мэрии. 3D иллюминация создана в рамках празднования 300-летия уральской столицы. Чудеса компьютерной графики продемонстрировала сама Хозяйка Медной горы.

По словам основателя и руководителя студии инновационного дизайна и 3D-меппинга ILLUMINARIUM3000 Юрия Пелина, фасад здания мэрии украсят иллюстрации с элементами, которые так или иначе связаны с восприятием Екатеринбурга. Среди них глаз Хозяйки Медной горы и водная поверхность, символизирующая Плотинку и зарождение города вокруг водного источника. Каждый фрагмент и блок будет так или иначе связан и текстом и визуалом Екатеринбурга.

Проект иллюминации на фасаде здания Администрации Екатеринбурга к 300-летию города(2023)|Фото: скриншот видео с сайта Екатеринбург.рф

Проект иллюминации на фасаде здания Администрации Екатеринбурга к 300-летию города(2023)|Фото: скриншот видео с сайта Екатеринбург.рф

Проект иллюминации на фасаде здания Администрации Екатеринбурга к 300-летию города(2023)|Фото: скриншот видео с сайта Екатеринбург.рф

Проект иллюминации на фасаде здания Администрации Екатеринбурга к 300-летию города(2023)|Фото: скриншот видео с сайта Екатеринбург.рф

"Проект является является высшим уровнем 3D искусства. В этом мэппинге мы задействовали несколько платформ и ресурсов. Самый главный ресурс - это человеческие руки - руки дизайнеров и архитекторов. Но кроме этого мы привлекли сюда еще машинный алгоритм, искусственный интеллект и нейросеть. Сквозь эти платформы мы провели теги - названия, исторические факты и все, что связано с Екатеринбургом, получив просто уникальные картинки, которые будут взаимосвязаны с помощью музыки, переходов и ваших ассоциаций", - добавил Пелин.

Световое шоу на здании мэрии будут показывать четыре раза каждый вечер с 17.00 до 19.00.

"Хотелось бы, чтобы на площади было максимальное количество людей, потому что мы готовим маленький сюрприз в конце мэппинга, и хотелось бы, чтобы вся площадь в конце затанцевала, и мне кажется это будет сделано. Но это сюрприз", - добавил Пелин.

Теги: Екатеринбург


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