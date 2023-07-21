21 Июля 2023
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Фото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области

Медиаэкран на Вайнера в Екатеринбурге заработает уже 11 августа

Медиаэкран, который устанавливают навесом над улицей Вайнера в Екатеринбурге, начнет показывать шоу уже 11 августа. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Социально-ответственный бизнес активно подключился к празднованию: крупнейшие предприятия, компании, другие бизнес-структуры реализуют множество общественно значимых инициатив: от социальных проектов до благоустройства общественных пространств. 11 августа мы планируем запустить праздничную иллюминацию на улице Вайнера - уже в тестовом режиме она начинает работать. Это подарок для жителей от компании "Сима-ленд", - рассказал Орлов.

Напомним, конструкция установлена прямо на существующий тротуар без заглублений. Более того, экран не затронет объекты культурного наследия, которых на Вайнера насчитывается порядка 10. Сам "Небесный экран" представляет собой металлоконструкцию в виде купола, по которому в праздник будут запускать трансляцию важных городских событий, исторических кадров уральской столицы, достопримечательностей Екатеринбурга, светового шоу и салюта.

Проект установки медиаэкрана на улице Вайнера в Екатеринбурге(2023)|Фото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области

К сожалению, медиаэкран - это всего лишь временная конструкция, приуроченная к празднованию Дня города. Установка уже идет полным ходом.

Теги: Екатеринбург, медиаэкран, Вайнера


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