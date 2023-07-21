Хедлайнером 300-летия Екатеринбурга станет народный артист РФ Денис Мацуев

Одним из хедлайнеров 300-летия Екатеринбурга станет российский пианист-виртуоз, общественный деятель, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Денис Мацуев. Он примет участие в долгожданном открытии Летнего театра в ЦПКиО. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава города Алексей Орлов.

"Откроется полноценный Летний театр при участии Уральского академического филармонического оркестра. Будет обязательно приглашенная звезда - уже сегодня есть уверенность в том, что одним из таких хедлайнеров будет Денис Мацуев. Мы говорили про Валерия Георгиева, мы очень надеемся, что он также примет участие: сейчас идут переговоры - там ряд факторов. Денис Мацуев - это очень яркая фигура в мире музыки, его творчество очень любят в Екатеринбурге. Он проводит у нас ежегодный фестиваль на базе нашей филармонии, и его концерты всегда проходят с полным аншлагом. Это действительно звезда мирового уровня и прекрасный подарок городу", - заявил Алексей Орлов.

Напомним, празднование Дня города пройдет в Екатеринбурге 19-20 августа.