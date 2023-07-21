21 Июля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Бывшего замдиректора "Соликамского магниевого завода" будут судить за растрату

В Пермском крае будет направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении мужчины 1971 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По версии следствия, в 2022 году фигурант, являясь директором по экономике и финансам крупного промышленного предприятия, растратил в пользу неустановленного лица денежные средства предприятия в сумме 5 млн рублей. Деньги были похищены под предлогом перевода авансового платежа по договору оказания аудиторских услуг, заключенному с подставной фирмой.

На период следствия обвиняемый был отпущен под залог в размере 2 млн рублей. На его банковские счета наложен арест.

Имя фигуранта не раскрывается, однако, предположительно, речь идет о бывшем и.о. директора "Соликамского магниевого завода" Вахтанге Джигкаеве.

Теги: Соликамский магниевый завод, уголовное дело, суд


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