Бывшего замдиректора "Соликамского магниевого завода" будут судить за растрату

В Пермском крае будет направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении мужчины 1971 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По версии следствия, в 2022 году фигурант, являясь директором по экономике и финансам крупного промышленного предприятия, растратил в пользу неустановленного лица денежные средства предприятия в сумме 5 млн рублей. Деньги были похищены под предлогом перевода авансового платежа по договору оказания аудиторских услуг, заключенному с подставной фирмой.

На период следствия обвиняемый был отпущен под залог в размере 2 млн рублей. На его банковские счета наложен арест.

Имя фигуранта не раскрывается, однако, предположительно, речь идет о бывшем и.о. директора "Соликамского магниевого завода" Вахтанге Джигкаеве.