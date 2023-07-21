Проект офисного здания "Красное&Белое" в Челябинске прошел экспертизу

Проект офисного здания "Красное&Белое" в Челябинске получил положительное заключение экспертизы. Соответствующая информация появилась на сайте единого государственного реестра заключений, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, здание КБ с парковкой на 156 мест планируют построить в границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. Высота постройки запланирована в семь этажей, общая площадь — до 3 тыс. кв.м. Вопрос о строительстве здания планировалось рассмотреть на публичных слушаниях 27 марта, но его сняли с рассмотрения. 2 апреля жители поселка Колхозный провели собрание против строительства. На встречу пришли более 100 человек. После этого стало известно, что комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в Челябинске отправила проект на доработку.

В июне администрация Челябинска утвердила документацию по планировке территории для строительства офисного здания "Красное&Белое".

Строительством здания заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. По его поручению проводилась проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела было отказано. В июле стало известно, что данное решение отменено, проводится дополнительная проверка. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.