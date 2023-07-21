Мужчины Екатеринбурга обогнали москвичей в щедрости
Екатеринбургские мужчины утерли нос конкурентам из Москвы в вопросе щедрости. Уральские мужчины готовы баловать своих женщин украшениями больше, чем столичные джентльмены. Таковы результаты совместного исследования аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
Несмотря на то, что Екатеринбург попал в список городов с самыми щедрыми мужчинами, он занял только 11-место. Результаты брались из среднего чека в магазинах сети SOKOLOV, при сопоставлении их с медианными значениями предлагаемых зарплат из вакансий на hh.ru. Конечный итог показал, что мужчины уральской столицы тратят на женские украшения 13,9% своей зарплаты, когда в Москве этот показатель 12,6%, а в среднем по России — 17%.
За последние шесть месяцев в ювелирных магазинах Екатеринбурга количество продаж покупателям-мужчинам увеличилось в два раза. Чаще всего сильный пол тратится на женские кольца (32%), серьги (29%) и подвески (14%). Самым популярным металлом стало серебро — на него пришлось 63% от всех продаж в Екатеринбурге. На втором месте — красное золото (23%), затем — белое золото (10%).
Траты жителей разных городов на женские ювелирные украшения за период январь-июль 2023 года:
|№
|Город
|Медиана
предполагаемой
зарплаты
|Средний
чек на
украшения
|% трат от зп
на украшения
|1
|Саратов
|46 тыс. 96
|8 тыс. 528
|18,5%
|2
|Ростов-на-Дону
|50 тыс.
|8 тыс. 965
|17,9%
|3
|Ярославль
|45 тыс. 141
|7 тыс. 948
|17,6%
|4
|Омск
|45 тыс. 517
|7 тыс. 340
|16,1%
|5
|Волгоград
|45 тыс. 5
|7 тыс. 217
|16%
|6
|Челябинск
|50 тыс.
|7 тыс. 956
|15,9%
|7
|Санкт-Петербург
|63 тыс. 826
|9 тыс. 938
|15,6%
|8
|Воронеж
|49 тыс. 819
|7 тыс. 680
|15,4%
|9
|Казань
|50 тыс.
|7 тыс. 491
|15%
|10
|Самара
|50 тыс.
|7 тыс. 353
|14,7%
|11
|Екатеринбург
|55 тыс.
|7 тыс. 631
|13,9%
|12
|Краснодар
|54 тыс. 879
|7 тыс. 611
|13,9%
|13
|Тюмень
|55 тыс.
|7 тыс. 516
|13,7%
|14
|Новосибирск
|53 тыс. 871
|7 тыс. 114
|13,2%
|15
|Уфа
|55 тыс. 538
|7 тыс. 127
|12,8%
|16
|Москва
|75 тыс. 822
|9 тыс. 578
|12,6%
|17
|Иркутск
|59 тыс. 535
|7 тыс. 356
|12,4%
|18
|Пермь
|49 тыс. 540
|5 тыс. 874
|11,9%
|19
|Красноярск
|54 тыс. 687
|6 тыс. 357
|11,6%
|20
|Россия
|49 тыс. 683
|8 тыс. 463
|17%