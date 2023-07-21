Мужчины Екатеринбурга обогнали москвичей в щедрости

Екатеринбургские мужчины утерли нос конкурентам из Москвы в вопросе щедрости. Уральские мужчины готовы баловать своих женщин украшениями больше, чем столичные джентльмены. Таковы результаты совместного исследования аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Несмотря на то, что Екатеринбург попал в список городов с самыми щедрыми мужчинами, он занял только 11-место. Результаты брались из среднего чека в магазинах сети SOKOLOV, при сопоставлении их с медианными значениями предлагаемых зарплат из вакансий на hh.ru. Конечный итог показал, что мужчины уральской столицы тратят на женские украшения 13,9% своей зарплаты, когда в Москве этот показатель 12,6%, а в среднем по России — 17%.

За последние шесть месяцев в ювелирных магазинах Екатеринбурга количество продаж покупателям-мужчинам увеличилось в два раза. Чаще всего сильный пол тратится на женские кольца (32%), серьги (29%) и подвески (14%). Самым популярным металлом стало серебро — на него пришлось 63% от всех продаж в Екатеринбурге. На втором месте — красное золото (23%), затем — белое золото (10%).

Траты жителей разных городов на женские ювелирные украшения за период январь-июль 2023 года: