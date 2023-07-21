21 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Мужчины Екатеринбурга обогнали москвичей в щедрости

Екатеринбургские мужчины утерли нос конкурентам из Москвы в вопросе щедрости. Уральские мужчины готовы баловать своих женщин украшениями больше, чем столичные джентльмены. Таковы результаты совместного исследования аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Несмотря на то, что Екатеринбург попал в список городов с самыми щедрыми мужчинами, он занял только 11-место. Результаты брались из среднего чека в магазинах сети SOKOLOV, при сопоставлении их с медианными значениями предлагаемых зарплат из вакансий на hh.ru. Конечный итог показал, что мужчины уральской столицы тратят на женские украшения 13,9% своей зарплаты, когда в Москве этот показатель 12,6%, а в среднем по России — 17%.

За последние шесть месяцев в ювелирных магазинах Екатеринбурга количество продаж покупателям-мужчинам увеличилось в два раза. Чаще всего сильный пол тратится на женские кольца (32%), серьги (29%) и подвески (14%). Самым популярным металлом стало серебро — на него пришлось 63% от всех продаж в Екатеринбурге. На втором месте — красное золото (23%), затем — белое золото (10%).

Траты жителей разных городов на женские ювелирные украшения за период январь-июль 2023 года:

Город Медиана
предполагаемой
зарплаты		 Средний
чек на
украшения		 % трат от зп
на украшения
1 Саратов 46 тыс. 96 8 тыс. 528 18,5%
2 Ростов-на-Дону 50 тыс. 8 тыс. 965 17,9%
3 Ярославль 45 тыс. 141 7 тыс. 948 17,6%
4 Омск 45 тыс. 517 7 тыс. 340 16,1%
5 Волгоград 45 тыс. 5 7 тыс. 217 16%
6 Челябинск 50 тыс. 7 тыс. 956 15,9%
7 Санкт-Петербург 63 тыс. 826 9 тыс. 938 15,6%
8 Воронеж 49 тыс. 819 7 тыс. 680 15,4%
9 Казань 50 тыс. 7 тыс. 491 15%
10 Самара 50 тыс. 7 тыс. 353 14,7%
11 Екатеринбург 55 тыс. 7 тыс. 631 13,9%
12 Краснодар 54 тыс. 879 7 тыс. 611 13,9%
13 Тюмень 55 тыс. 7 тыс. 516 13,7%
14 Новосибирск 53 тыс. 871 7 тыс. 114 13,2%
15 Уфа 55 тыс. 538 7 тыс. 127 12,8%
16 Москва 75 тыс. 822 9 тыс. 578 12,6%
17 Иркутск 59 тыс. 535 7 тыс. 356 12,4%
18 Пермь 49 тыс. 540 5 тыс. 874 11,9%
19 Красноярск 54 тыс. 687 6 тыс. 357 11,6%
20 Россия 49 тыс. 683 8 тыс. 463 17%

Теги: Екатеринбург, щедрость, мужчина, украшение, зарплата


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