Игоря Стрелкова задержали по делу об экстремизме

СМИ сообщили о задержании в Москве Игоря Стрелкова (Гиркина), бывшего министра обороны ДНР. Информацию подтвердила его супруга Мирослава Регинская.

"Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил", - написала Регинская в Telegram-канале мужа.

РБК со ссылкой на неназванные источники сообщает, что поводом для возбуждения уголовного дела об экстремизме стало заявление бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".