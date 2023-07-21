21 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Игоря Стрелкова задержали по делу об экстремизме

СМИ сообщили о задержании в Москве Игоря Стрелкова (Гиркина), бывшего министра обороны ДНР. Информацию подтвердила его супруга Мирослава Регинская.

"Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил", - написала Регинская в Telegram-канале мужа.

РБК со ссылкой на неназванные источники сообщает, что поводом для возбуждения уголовного дела об экстремизме стало заявление бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".

Теги: игорь стрелков, задержание, экстремизм


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Развитие сюжета:

Ранее 21.07.2023 14:58 Мск Baza: Стрелкова задержали сотрудники ФСБ

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