21 Июля 2023
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Экономика Центральный ФО Владимирская область
Фото: Накануне.RU

Владимирская область возглавила рейтинг ЦФО по доле обрабатывающих производств в общем обороте малых предприятий

По данным министерства предпринимательства и туризма Владимирской области регион занял первое место в ЦФО по доле обрабатывающих производств в общем обороте малых предприятий с показателем 25,3 процента.

«Эта доля в 2 раза выше, чем средний показатель по ЦФО и в целом по России. По величине оборота предприятий обрабатывающих производств – 102,8 млрд рублей – наш регион занимает 4 место в ЦФО после Москвы, Московской и Воронежской областей. Только по упрощённой системе налогообложения за 2022 год консолидированный бюджет области пополнился на 6,4 млрд рублей. Таких высоких показателей удалось достичь благодаря качественной работе, которая проделана в последние годы. Несмотря на пандемию, санкционное давление, смену логистических цепочек нам удалось не только сохранить обрабатывающие производства, но и прирасти по этим показателям. Диалог с бизнес-сообществом не прекращался, благодаря чему были вовремя разработаны и приняты эффективные меры поддержки», – подчеркнул губернатор Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-служба правительства Владимирской области, в 2022 году оборот малых предприятий по сравнению с 2021 годом в действующих ценах вырос на 9,1 процента и составил более 406 млрд рублей. Для сравнения – в ЦФО этот показатель составил 2,3 процента, по России – 6,6 процента. Доля обрабатывающих производств в регионе выросла на 2,2 процента.

На данный момент во Владимирской области зарегистрировано более 49 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 807 единиц (на 1,7 процента) больше, чем в июле 2022 года. Наибольший рост числа субъектов МСП наблюдался в оптовой и розничной торговле (102 процента от уровня прошлого года), строительстве (105,9 процента), образовании (115,1 процента), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (104,1 процента), обрабатывающих производствах (101,3 процента) и в области информации и связи, куда входит IT –сектор (103,9 процента).

Кроме того, результаты работы экономического блока 33-го региона превышают плановые значения показателя нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 2023 год. Так, по данным Росстата, численность занятых в малом бизнесе Владимирской области по итогам за май превысила 233 тысяч человек при плане в 214 тысяч.

Уральский турбинный завод(2022)|Фото: Накануне.RU

Добавим, что во Владимирской области создана эффективная инфраструктура поддержки для субъектов МСП. Это Центр «Мой бизнес», Гарантийный фонд Владимирской области, Фонд Владимирлизинг, Микрокредитная компания «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства», региональный Центр поддержки экспорта. Дополнительную информацию о мерах поддержки можно узнать по телефону горячей линии 8 (800) 100-33-27.

Теги: рейтинг цфо, обрабатывающее производство, малые предприятия, александр авдеев


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