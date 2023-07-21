Центральный банк России увеличил ключевую ставку до 8,5%

Центральный банк России впервые за шесть месяцев изменил ключевую ставку – и сразу на 1%, до 8,5% годовых. Регулятор опасается набирающей скорость инфляции.

"Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски", - говорится в заявлении ЦБ по поводу ключевой ставки.

По мнению ЦБ, российская экономика начинает отклоняться от траектории сбалансированного роста.

"Значимые проинфляционные риски связаны и с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли. Так, усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса", - считают в ЦБ.