Во Владимирской области внедряют интеллектуальную транспортную систему в рамках нацпроекта

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» во Владимирской городской агломерации создаётся Центр управления Интеллектуальной транспортной системы, сообщает пресс-служба правительства региона.

В его состав войдут центр управления дорожным движением и мониторинга и центр управления общественным транспортом. Центры будут оптимизировать транспортные потоки и упорядочивать движение общественного транспорта с учётом актуальных потребностей жителей.

Вся информация о заторах, пробках, авариях и передвижении общественного транспорта будет отображаться на видеостене центра управления интеллектуальной транспортной системы Владимирской городской агломерации.

Внедрение современной системы управления в будущем позволит значительно упорядочить транспортные потоки на улицах областной столицы.