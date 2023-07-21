Путин назвал западные территории нынешней Польши "подарком Сталина полякам"

Польша рассматривает возможность установить контроль над Западной Украиной через размещение там своих войск, заявил глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совбеза РФ. Размещение Польшей своих войск на "западных территориях" Украины планируется оформить как "исполнение союзнических обязательств", доложил Нарышкин. Президент России поручил ему отслеживать планы Польши в отношении Украины.

Владимир Путин дал объемный комментарий по поводу предполагаемых планов Польши.

"Украинского пушечного мяса Западу уже не хватает, задумываются о литовцах и поляках", - заявил Путин. И добавил: "Если польские части войдут во Львов или другие территории Украины - они там и останутся. Причем навсегда".

Путин назвал западные территории нынешней Польши "подарком Сталина полякам". "В Варшаве забыли об этом, мы напомним", - сказал глава государства.

"Польша захватила часть Литвы, отторгнула у России ее исторические земли, воспользовавшись гражданской войной, участвовала в разделе Чехословакии", - сказал Путин.

Путин допускает, что власти Польши планируют напрямую вмешаться в конфликт на Украине.

Также он не исключил, что агрессия будет направлена против Белоруссии. Развязывание Украиной агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, будут использованы все средства для защиты, заявил Путин.