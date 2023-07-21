Три проекта "Атомстройкомплекса" включены в реестр умных новостроек

Сразу три проекта "Атомстройкомплекса" включены в реестр умных новостроек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

Дипломы "Умного дома" присуждены ЖК "Северное сияние", "Квартал энтузиастов" и Discovery Residence в соответствии с общероссийской методикой. Методологию присвоения новостройкам классов умного дома в России разработал единый ресурс застройщиков ЕРЗ.РФ совместно с компанией Profitbase, она определяет требования к жилым комплексам и принципы присвоения классов "Умный дом".

Включение жилых комплексов "Северное сияние", "Квартал энтузиастов" и Discovery Residence в перечень подтверждает, что в многоквартирном доме реализованы основные функции умных систем, таких как сбор и передача данных о потреблении ресурсов, видеонаблюдение, видеоаналитика, управление доступом, безопасность, управление инженерными системами в квартире и доме, клиентский сервис.

"Атомстройкомплекс" уже на протяжении многих лет находится в авангарде строительного комплекса Урала. Наличие собственных производств, проектного института, строительных и эксплуатирующих подразделений позволяет застройщику эффективно работать с новыми решениями, постоянно повышать собственные стандарты строительства и предоставлять жителям новые возможности.

"Атом" первым на уральском рынке начал строить жилые небоскребы, сдавать квартиры с чистовой отделкой, а позднее – с меблировкой. В числе первых компания начала реализовывать в своих домах новейшие цифровые сервисы. Сегодня в реестр умных новостроек включено всего семь жилых комплексов Екатеринбурга, из них четыре построены компанией "Атомстройкомплекс".

Одним из первых в России статус умного дома получил многофункциональный комплекс "Свобода Residence" в центре Екатеринбурга. Здесь впервые была реализована система безопасности, основанная на нейросетях. Она обеспечивает не только бесконтактный доступ для резидентов, но и анализ поведения посетителей, определение подозрительных сценариев поведения и оповещение диспетчера.