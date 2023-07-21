Медведев предложил Европе исполнить условия зерновой сделки или уменьшить аппетит

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что у главы МИД ЕС Жозепа Борреля – "жестокая словесная диарея по поводу зерновой сделки, типа, мы во всём виноваты, морим голодом планету и лишаем мирных укробандеровцев их законного заработка". В ответ на такое заявление экс-президент России предложил "самого Борреля отправить на строгую диету – только вода, и всё".

По словам Медведева, как зерно Африке, так "Боррель и ему подобные засранцы сразу бегут в кусты", а "как прижали их вместе с салонаркоманами", так "караул, голодаем". Описывая ситуацию в своем telegram-канале Медведев предложил европейцам определится: или Европа, наконец, выполнит справедливые требования России по торговле российским зерном, или пусть просто умерят аппетит.

"А то этот Боррель и его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях", - написал Медведев.

Ранее Боррель заявил, что принятое Москвой решение считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения лишает Киев ключевых ресурсов от экспорта зерна, из-за чего Евросоюз нарастит военную поддержку Киева.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки. 17 мая 2023 г. зерновая сделка продлена на два месяца.

В середине июля президент России Владимир Путин заявил, что РФ может выйти из зерновой сделки из-за нарушения обещаний со стороны западных стран. По его словам, РФ снова вернется к участию в сделке, как только обещанные в отношении нее условия будут выполнены.