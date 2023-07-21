21 Июля 2023
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Фото: видеообращение Путина, скриншот трансляции

Результатов украинского контрнаступления нет – Путин

Результатов украинского контрнаступления нет, заявил Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.

"Формирования ВСУ понесли громадные потери, десятки тысяч человек, - заявил Путин. - Киеву не помогают поставки оружия и иностранные наемники и советники, чтобы прорвать фронт российской армии".

Президент России считает, что "мобилизационный ресурс Украины истощается".

"Натовские арсеналы и запасы советского оружия в значительной степени опустошены, а имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют возместить потери", - добавил глава государства.

Также Путин заявил, что "мнение жителей Украины медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, как и в Европе". Он не сказал, где почерпнул эту информацию.

Путин похвалил "командование СВО": "Действует профессионально, долг выполняет стойко, а хваленая и неуязвимая техника горит и уступает иногда советскому оружию".

Теги: сво, владимир путин, украина


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