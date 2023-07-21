В Тюменской области взыскали деньги с хозяйки собаки, напавшей на ребенка

В Аромашевском районе владелец собаки, укусившей ребенка, заплатит компенсацию 10 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле 2023 года, в селе Аромашево. Собака кинулась на 10-летнего мальчика, когда он проезжал мимо нее на велосипеде. Ребенку причинена рана левой голени.

Собака оказалась не бесхозной. Личность хозяйки была установлена после происшествия. Голышмановский районный суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с нее деньги.