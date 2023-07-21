21 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Служить в армии – это право гражданина, поэтому мы расширили права – Картаполов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия") объяснил заботой о правах граждан решение расширить с девяти лет (18-27) до 12 (18-30) диапазон, в котором россиянина могут призвать на срочную военную службу.

Картаполов утверждает, что существует большое количество 18-летних юношей, которые чуть ли не умоляют Госдуму разрешить им служить – парламент решил пойти навстречу.

По его словам, эти 18-летние юноши, атаковавшие Госдуму, хотят сначала пойти служить, "а потом уже заниматься образованием и трудоустройством".

"Ведь это право гражданина, поэтому мы расширили права, а никак их не сократили", - цитирует Картаполова РБК.

Напомним, поправка, отменяющая повышение нижней границы призывного возраста до 21 года, была сегодня одобрена комитетом ГД по обороне. Законопроект уже принят в первом чтении.

А вот что говорил Картаполов в январе этого года, когда обсуждалось повышение возраста призыва до 21 года: "Идея повышения нижнего уровня возраста призыва заключается в том, чтобы не призывать вчерашнего школьника, как происходит сейчас. Сейчас ему исполняется 18 лет, он закончил 11-й класс, и если не поступил в высшее учебное заведение, то добро пожаловать в Вооруженные силы. И он еще неоперившийся юноша, он ничего не видел в жизни, кроме папы с мамой и школы. А в случае повышения до 21 года у него пройдет два с половиной — три года после окончания школы. Он получит какую-то профессию, повзрослеет, станет самостоятельным. И после этого он станет более готовым для той же самой службы".

Между тем, в Кремле не готовы комментировать ситуацию. Хотя в декабре 2022 года президент России Владимир Путин с охотой комментировал ее и даже одобрил повышение призывного возраста с 18 до 21 года (с увеличением верхней границы с 27 до 30 лет). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил журналистам, что "Главное - экспертная точка зрения Минобороны". Он добавил, что "ведется дискуссия в Думе", хотя она, вероятно, ведется только в голове у депутата Картаполова.

Теги: андрей картаполов, армия, срочная служба, госдума, дмитрий песков


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