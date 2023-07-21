21 Июля 2023
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Фото: telegram-канал &quot;Глава Екатеринбурга Алексей Орлов&quot; / t.me/glavaekbofficial

Хатанге и Айне из Екатеринбургского зоопарка купят ледогенератор 

У белых медведиц Хатанги и Айны в Екатеринбургском зоопарке появится ледогенератор. Он будет обеспечивать животных снегом даже в самые жаркие дни. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала директор зоопарка Светлана Прилепина.

"Мы продолжаем работать с этим комплексом, и в этом году идет работа по установке ледогенераторов. Наши медведи будут иметь снег летом. К концу года, к историческому дню рождения города эту технологию завершим полностью и поставим точку в оборудовании условий нашего нового комплекса белых медведей", - рассказала Прилепина.

Напомним, что новый вольер для белых медведей был открыт 19 августа прошлого года. По сравнению со старым, он был увеличен в два с половиной раза, оснащен бассейном, двумя берлогами и родильной камерой.

Теги: Хатанга, Айна, медведь, зоопарк, ледогенератор


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